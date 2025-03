Monster Energy Supercross 25: Neues Video

Milestone hat einen neuen Trailer zu "Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game" veröffentlicht. Dieser gewährt einen Blick hinter die Kulissen und stellt einige der spannendsten neuen Features des Spiels vor.

Mit "Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game" wird die Serie komplett überarbeitet. Das Spiel enthält alle offiziellen Inhalte der Saison 2025 und ermöglicht es erstmals, die Strecken der aktuellen Saison sogar noch vor den echten Fahrern zu erleben. Neben den aktuellen Meisterschaftsrennen sorgt ein brandneues Fahrphysik-System für ein völlig neues Spielerlebnis - sowohl für Veteranen als auch für Neueinsteiger.

Durch ein überarbeitetes Bike-Balancesystem verändert sich das gesamte Handling deutlich, da das Gewicht der Fahrer eine grössere Rolle spielt. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf das Fahrverhalten, insbesondere in den Whoops und den schnellsten Streckenabschnitten. Es muss das Körpergewicht der Fahrer gezielt ausbalanciert werden, um die Bewegungen des Motorrads auszugleichen. In den technisch anspruchsvolleren Passagen der Strecke ermöglicht das neue System zudem eine präzisere Kontrolle in Kurven. Darüber hinaus wurden der Lenkwinkel, die Traktion und der Bodenkontakt der Reifen überarbeitet, um ein realistischeres und immersiveres Fahrgefühl zu vermitteln.