Apple führt das Apple Creator Studio ein

Apple bündelt seine professionellen Kreativ-Anwendungen künftig im Abonnement-Modell "Apple Creator Studio". Das Paket umfasst die Software-Lösungen "Final Cut Pro", "Logic Pro" und "Pixelmator Pro" für Mac und iPad sowie die Mac-Tools "Motion", "Compressor" und "MainStage". Neben dem Software-Zugriff integriert das Abo neue, KI-gestützte Funktionen in die bestehenden Produktivitäts-Apps "Keynote", "Pages" und "Numbers". Dazu gehören unter anderem Werkzeuge zur automatisierten Transkription und Objektsuche in Videos, KI-generierte Synthesizer-Begleitungen in der Musikproduktion sowie eine direkte Anbindung an generative Bildmodelle von OpenAI zur Erstellung von Grafiken aus Textbeschreibungen.

Das Abonnement ist ab dem 28. Januar 2026 für monatlich CHF 12,– oder jährlich CHF 120,– erhältlich, wobei für den Bildungsbereich reduzierte Tarife angeboten werden. Während die Standardversionen der Office-Apps weiterhin kostenlos bleiben, erfordern die neuen Premium-Inhalte und erweiterten KI-Features die Mitgliedschaft im Creator Studio. Für Nutzer, die ein Mietmodell ablehnen, besteht weiterhin die Möglichkeit, die Mac-Versionen der Profi-Anwendungen wie "Final Cut Pro" oder "Logic Pro" einzeln als zeitlich unbegrenzte Kauflizenzen zu erwerben.

Wichtige funktionale Neuerungen

Video- und Bildbearbeitung

KI-gestützte Suche: In "Final Cut Pro" können Nutzer nun Videomaterial per Transkriptsuche (Text-zu-Video) oder durch die Suche nach visuellen Objekten und Aktionen durchsuchen.

In "Final Cut Pro" können Nutzer nun Videomaterial per Transkriptsuche (Text-zu-Video) oder durch die Suche nach visuellen Objekten und Aktionen durchsuchen. Automatisierung: Ein neuer "Montageersteller" erstellt automatisiert Videovorschläge aus Rohmaterial. Die "Beat-Erkennung" ermöglicht es, Schnitte visuell am Takt der Musik auszurichten.

Ein neuer "Montageersteller" erstellt automatisiert Videovorschläge aus Rohmaterial. Die "Beat-Erkennung" ermöglicht es, Schnitte visuell am Takt der Musik auszurichten. iPad-Integration: "Pixelmator Pro" wurde für die Touch-Bedienung und den Apple Pencil angepasst. Es enthält KI-Tools zum Hochskalieren von Bildern und zum Entfernen von Bildrauschen.

Musikproduktion

Virtuelle Begleitmusiker: Der neue "Synth Player" ergänzt die bestehenden Session Player und generiert KI-basierte Synthesizer-Spuren.

Der neue "Synth Player" ergänzt die bestehenden Session Player und generiert KI-basierte Synthesizer-Spuren. Theorie-Assistent: Das Tool "Akkord ID" analysiert Audioaufnahmen und wandelt diese automatisch in bearbeitbare Akkordfolgen um.

Das Tool "Akkord ID" analysiert Audioaufnahmen und wandelt diese automatisch in bearbeitbare Akkordfolgen um. Sprachbasierte Suche: In der Sound-Bibliothek kann nun mit natürlicher Sprache nach passenden Loops oder Sounds gesucht werden.

Office & Produktivität

Generative KI: Über eine Integration von OpenAI-Modellen können in den Office-Apps Bilder aus Textbeschreibungen erstellt werden.

Über eine Integration von OpenAI-Modellen können in den Office-Apps Bilder aus Textbeschreibungen erstellt werden. Layout-Hilfen: Keynote erhält Beta-Funktionen zur automatischen Erstellung von Präsentationsentwürfen und Moderatornotizen. Numbers nutzt Mustererkennung ("Magic Fill"), um Formeln und Tabellen automatisch zu vervollständigen.

Preise und Verfügbarkeit

Das Angebot startet am 28. Januar 2026.

Regulär: CHF 12,– pro Monat / CHF 120,– pro Jahr.

Bildungsbereich: CHF 3,– pro Monat / CHF 30,– pro Jahr für Studierende und Lehrkräfte.

Kaufoption: Wer kein Abo wünscht, kann die Mac-Versionen der Profi-Apps weiterhin einzeln als Einmalkauf im App Store erwerben. Die Standardversionen von Keynote, Pages und Numbers bleiben für alle Nutzer kostenlos.