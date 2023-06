Macabre auf PC Gaming Show 2023 revealed

Für die diesjährige PC Gaming Show hat Weforge Studio "Macabre" mitgebracht. In einem Trailer wurde das Koop-Stealth-Extraktions-Horror-Game revealed, in dem wir einen instabilen Zeitriss ergründen. Dabei durchqueren wir immer wieder unendlich viele Zeitlinien, auch die unserer Freunde. Hier der 'makabere' Trailer:

Über Macabre

Mach dich bereit zum Schreien, Lachen und Weinen.

"Erlebe mit Macabre den Thrill und Schrecken von Singleplayer-Horrorspielen in einem elektrisierenden CO-OP Abenteuer! Tauche ein in ein atemberaubend realistisches und packendes Erlebnis, das dich und deine Freunde an mysteriöse und gespenstische Orte führt. Sie müssen knifflige Rätsel lösen und dabei gruseligen Kreaturen ausweichen, um voranzukommen, neue Gegenstände freizuschalten und die Geheimnisse dieser verdrehten Welt zu lüften.

Die Ecolodge.

Während der Wind heult und der Schnee schwer auf das verlassene Öko-Resort fällt, machst du dich mit deinem Team auf das gefasst, was vor euch liegt. Dies ist keine gewöhnlicher Fall - die Geschichten über seltsame und verstörende Vorkommnisse in der Gegend sind zu einer lokalen Legende geworden, und es liegt an dir, die Wahrheit herauszufinden. Doch je tiefer du in die Berge vordringst, desto klarer wird dir, dass weitaus dunklere Kräfte im Spiel sind.

Entdeckt das Geheimnis gemeinsam.

Macabre bietet eine umfangreiche Geschichte mit unvergesslichen Charakteren, denen du helfen musst, wenn ihr die Geheimnisse im Herzen dieses fesselnden Universums lüften wollt.

Jedes Spiel ist eine neue Challenge.

Die Angst vor dem Unbekannten macht das Spiel zu einem wahrhaft erschreckenden Erlebnis. In Macabre ist alles, von den Karten über die Ziele bis hin zu den Rätseln, völlig dem Zufall überlassen. Und um's noch besser zu machen: Deine Aktionen haben direkten Einfluss auf das Verhalten der Monster, was sie noch unberechenbarer macht. Jedes Mal, wenn du spielst, weisst du also nie, welche einzigartigen Herausforderungen dich erwarten.

Das Ziel ist einfach.

Arbeite mit (oder gegen) andere Spieler um Rätsel zu lösen, neue Ausrüstung freizuschalten und eine gewagte Flucht mit den wichtigsten Gegenständen zu unternehmen, um deine Reise voranzutreiben. Aber aufgepasst! Während du die verschneite Landschaft durchsuchst, musst du ein Auge auf die hinterlistigen Geschöpfe haben, die jede deiner Bewegungen beobachten und geduldig auf den richtigen Moment warten, um zuzuschlagen!

Pass auf dich auf.

Du wirst deinen Verstand und deinen ganzen Mut brauchen, um die Schrecken zu überleben, die in den Schatten auf dich lauern. Von gerissenen Kreaturen, die sich an dich heranpirschen und mit dir spielen, bis hin zu Rätseln und Challenges, die deine Grenzen austesten, bringt dich jeder Schritt näher an den Rand des Wahnsinns. Mit bis zu 4 Spielern im CO-OP Modus musst du dich entscheiden, ob du lieber mit den andren zusammenhältst oder einen Alleingang riskierst.

Finde heraus, wer deine Freunde sind.

Wenn die Spannungen zunehmen und der Horror schlimmer wird, wirst du dich an die Menschen um dich herum klammern, um Sicherheit und Rückhalt zu finden, oder wird die Angst dich dazu treiben, sie zu verraten, um dein eigenes Überleben zu sichern? Der Weg zur Rettung ist ungewiss, aber eines ist sicher: Der Alptraum von Macabre wird deinen Mut und deine Loyalität bis zum Äussersten auf die Probe stellen.

Immersiver Horror.

Kein Geisterhaus und auch keine gruselige Irrenanstalt. Sondern eine Neuinterpretation des Genres, ein Vorstoss auf unbekanntes Terrain. Macabre geht über billige Schreckmomente hinaus und schafft eine zutiefst erschreckende und beunruhigende Atmosphäre, die dein Herz höherschlagen lässt und deine Nackenhaare aufstellt.

Aber was ist mit dem Singleplayer?

Macabre unterstützt eingefleischte Horrorfans mit Karten, die sich an die Anzahl der Spieler anpassen. Wir glauben einfach, dass du in Gesellschaft eine grössere Chance hast.

Entwicklung.

Macabre wird derzeit in der Unreal Engine 5 von Weforge Studio entwickelt. Unser Team mit Sitz in Sydney, Australien, kommt aus vielen verschiedenen Bereichen, darunter VFX für Spielfilme, Werbung, räumliches Audio, Animation, 3D und Programmierung. Wir alle teilen die Liebe zu Videospielen und eine Leidenschaft für Horror.

Unser Ziel ist es, das fesselndste Multiplayer-Horror-Erlebnis auf dem Markt zu schaffen. Der Plan ist, Macabre in den einzelnen Kapiteln aufzubauen und die Gewinne dann in neue Inhalte zu investieren. Der Erfolg dieses Spiels wird die weitere Entwicklung unterstützen, einschliesslich neuer Karten, Monster und Rätsel. Indem wir das Spiel schrittweise veröffentlichten, können wir ein gut durchdachtes Erlebnis bieten, das unserer Vision des fertigen Spiels treu bleibt.

Jedes Kapitel wird euch tiefer in die abgedrehte Welt führen, die wir erschaffen, in der die Gefahr hinter jeder Ecke lauert und die Angst euer ständiger Begleiter ist. Begleite uns auf dieser aufregenden Reise und hilf mit, Macabre zum nächsten grossen Ding zu machen!

Wenn ihr an Playtests teilnehmen, unseren Fortschritt verfolgen oder uns einfach nur unterstützen wollt, geht in unseren Discord und vergesst nicht, Macabre zur Wunschliste hinzuzufügen!

Vielen Dank!"