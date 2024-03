MacBook Air mit M3 Chip

Apple hat heute das neue MacBook Air mit dem leistungsstarken M3 Chip vorgestellt. Es bringt energieeffiziente Performance und Mobilität auf ein neues Level. Mit dem M3 ist das MacBook Air bis zu 60 Prozent schneller als das Modell mit dem M1 Chip und bis zu 13-mal schneller als das schnellste MacBook Air mit Intel Prozessor. Und mit einer schnelleren und effizienteren Neural Engine im M3 ist das MacBook Air nach wie vor der weltweit beste Consumer Laptop für KI.

Das 13" MacBook Air und 15" MacBook Air haben beide ein unglaublich dünnes und leichtes Design, bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit1, ein brillantes Liquid Retina Display und neue Funktionen, darunter Unterstützung für bis zu zwei externe Displays und bis zu 2-mal schnelleres WLAN als bei der vorherigen Generation. Das neue MacBook Air hat ein Unibody-Gehäuse aus Aluminium, das gemacht ist, um zu halten. Es ist in vier fantastischen Farben erhältlich: Mitternacht, mit einem revolutionären Eloxal-Siegel, das Fingerabdrücke reduziert, Polarstern, Space Grau und Silber. Mit der erstklassigen Kamera und den erstklassigen Mikrofonen und Lautsprechern, MagSafe Ladefunktion, dem leisen, lüfter­losen Design und macOS bietet das MacBook Air ein einzigartiges Erlebnis. Es macht das 13" Modell zum meistverkauften Laptop der Welt und das 15" Modell zum meistverkauften 15" Laptop der Welt.

Ihr könnte es seit heute bestellen und es ist ab Freitag, 8. März erhältlich.

"Das MacBook Air ist unser beliebtester Mac, der von mehr Kunden gewählt wird als jeder andere Laptop. Und heute wird es mit dem M3 Chip und neuen Funktionen sogar noch besser. Ob für Studierende, die ihren Abschluss anstreben, oder für geschäftliche Nutzer:innen, die leistungsstarke Features für Produktivität brauchen – oder für alle, die einfach die unübertroffene Kombination aus Leistung, Mobilität und branchenführender Batterielaufzeit in einem lüfterlosen Design suchen – das neue MacBook Air ist nach wie vor der beste dünne und leichte Laptop der Welt."

Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing von Apple

Preise und Verfügbarkeit

Kunden können das neue MacBook Air mit M3 ab Montag, 4. März auf apple.com/ch-de/store und in der Apple Store App in 28 Ländern und Regionen bestellen. Es wird ab Freitag, 8. März an Kunden ausgeliefert und in Apple Stores und bei Autorisierten Apple Händlern erhältlich sein.