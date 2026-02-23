Machine Gun Fury auch für Konsole

ESDigital Games und Reset Games Ltd kündigen "Machine Gun Fury" auch für die Konsolenwelt an. Einen Trailer dazu hat man ebenfalls parat.

Demnach wird "Machine Gun Fury" auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch umgesetzt. Über eventuelle technische oder inhaltliche Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen wird gleichzeitig nichts gesagt, aber wir erfahren, dass die Umsetzungen schon am 20. März erscheinen werden.

Ein Trailer stimmt uns schon jetzt auf die Konsolenversionen von "Machine Gun Fury" ein. Dieser bietet 50 Sekunden lang hauptsächlich packende Gameplaysequenzen, die Lust auf mehr machen.

"Machine Gun Fury" ist bereits seit dem 28. Oktober 2022 für den PC erhältlich.