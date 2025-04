August-Termin für Mafia: The Old Country

Publisher 2K und Entwickler Hangar 13 haben einen konkreten Releasetermin für "Mafia: The Old Country" bekanntgegeben. Bisher war diesbezüglich nur vage vom Sommer die Rede gewesen.

Demnach wird "Mafia: The Old Country" am 8. August erscheinen. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X und der PC genannt.

"Mafia: The Old Country" ist im Sizilien des 19. Jahrhunderts angesiedelt und thematisiert die Ursprünge des organisierten Verbrechens. Offiziell angekündigt wurde das Action-Adventure im Rahmen der gamescom Opening Night Live im vergangenen Jahr. Bei den Game Awards hatte man dann nochmal einen ausführlicheren Trailer gezeigt.