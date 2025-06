Mafia: The Old Country: Cinematic-Video

Am Wochenende feierte bei der Future Game Show das vollständige Cinematic "The Initiation" zu "Mafia: The Old Country" seine Premiere. Im Mittelpunkt: Enzo Favara und sein feierlicher Treueschwur gegenüber der Familie Torrisi, der entscheidende Schritt auf seinem Weg in die Welt des organisierten Verbrechens.

Im Rahmen der Show sprachen Nick Baynes (Studio President) und Alex Cox (Game Director) über den neuen erzählerischen Ansatz der Reihe: ein frisches Setting, eine neue Geschichte und der Blick zurück in das Sizilien der 1900er-Jahre, zur Geburtsstunde der Mafia.

https://www.youtube.com/live/3F3ivfA7-Vg