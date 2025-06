Mafia: The Old Country erreicht Goldstatus

Wie der offizielle X-Kanal verlautet, hat "Mafia: The Old Country" Goldstatus erreicht. Dies mag zwar danach klingen, hat allerdings nichts mit den Verkaufszahlen zu tun, denn das Action-Adventure erscheint erst später im Sommer. Unter Goldstatus versteht man, dass einem pünktlichen Release zum geplanten Termin nichts mehr im Wege steht.

"Mafia: The Old Country" ist somit fertig entwickelt und kann für den Markt hergestellt und die Discs verpackt und an die Hersteller geliefert werden. Natürlich arbeiten Studios auch nach Erreichen des Goldstatus durchaus noch an Feinheiten und eliminieren Bugs, was später in der Regel als Patch nachgereicht wird. Auf das neue Abenteuer der "Mafia"-Reihe für die Plattformen PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S können wir uns nun mit Sicherheit für den 08. August 2025 freuen.