Gameplay aus Mafia: The Old Country

Publisher 2K und Entwickler Hangar 13 versorgen uns mit umfangreichen Gameplay-Impressionen aus "Mafia: The Old Country". Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier ist über neun Minuten lang zu sehen, was von "Mafia: The Old Country" spielerisch zu erwarten ist. Dabei gibt es unter anderem einige atmosphärische Sequenzen zu sehen, die Lust auf mehr machen.

"Mafia: The Old Country" ist im Sizilien des 19. Jahrhunderts angesiedelt und thematisiert die Ursprünge des organisierten Verbrechens. Offiziell angekündigt wurde das Action-Adventure im Rahmen der gamescom Opening Night Live im vergangenen Jahr. Bei den Game Awards hatte man dann nochmal einen ausführlicheren Trailer gezeigt.

"Mafia: The Old Country" erscheint am 8. August für PS5, Xbox Series X und den PC.