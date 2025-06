Mafia: The Old Country - Letzter Teil der Entwicklertagebuchserie

Hangar 13 hat Breaking Omertà: "The Sounds of Sicily" veröffentlicht. In diesem letzten Teil der laufenden Breaking Omertà' Entwicklertagebuchserie zeigt Hangar 13 die Klänge Siziliens zu einem unvergesslichen Hörerlebnis verwoben hat.

"The Old Country" erinnert an die unverwechselbaren Klänge der Mafia - vom scharfen Knall einer "Lupara"-Schrotflinte bis hin zu den Streichern der Filmmusik.

""Mafia: The Old Country" erscheint am 08. August 2025 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und für den PC. Vorbestellungen und Vorverkauf sind jetzt verfügbar.*