Mafia: The Old Country: Infos zur Technik

Publisher 2K und Entwickler Hangar 13 haben mittlerweile allerlei Informationen zur technischen Seite von "Mafia: The Old Country" veröffentlicht. Los ging es dabei mit den minimalen, den empfohlenen und den epischen Hardwareanforderungen des kommenden Action-Adventures.

Die PC-Version von "Mafia: The Old Country" wird dabei einige zusätzliche Grafikoptionen bieten. So können wir etwa am Bildschirm-Modus, der Sichtweite oder den Reflektionen schrauben. Sämtliche Details dazu können wir an dieser Stelle nachlesen.

Auf den Konsolen ist die Sache unkomplizierter, denn hier werden einfach ein Qualitäts- und ein Performance-Modus. Im letzteren sollen auf PS5 und Xbox Series X für gewöhnlich 60 Bilder pro Sekunde erreicht werden. Die Xbox Series S wird in diesem Zusammenhang nicht erwähnt, was vermuten lässt, dass die Bildrate hier niedriger angesiedelt sein wird.

"Mafia: The Old Country" erscheint am 8. August für PS5, Xbox Series X und den PC.