Mafia: The Old Country wird PS5 Pro Enhanced sein

Entwickler Hangar 13 hat inzwischen offiziell bestätigt, dass auch "Mafia: The Old Country" von den Fähigkeiten der PlayStation 5 Pro Gebrauch machen wird. Was das genau bedeutet, hat man praktischerweise gleichzeitig auch verraten.

Demnach unterstützt "Mafia: The Old Country" auf der PlayStation 5 Pro sowohl die Variable Refresh Rate (VRR) als auch Displays mit 120 Hertz. Ausserdem bieten sowohl der Qualitäts- als auch der Performance-Modus eine höhere dynamische Auflösung. Kurzgesagt dürfte das Action-Adventure auf der aktuellsten Sony-Konsole somit um einiges schicker aussehen.

Erst gestern waren neue Details zu "Mafia: The Old Country" bekanntgeworden (unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle). So erfuhren wir etwa, dass die Hauptgeschichte einen Umfang von rund zehneinhalb Stunden hat und auf der PS5 etwa 40 GB dafür freigeschaufelt werden müssen.

"Mafia: The Old Country" erscheint morgen für PS5, Xbox Series X und den PC.