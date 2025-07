Mafia: The Old Country: Zwei neue Trailer

Publisher 2K und Entwickler Hangar 13 haben gleich zwei weitere Trailer zu "Mafia: The Old Country" ins Netz gestellt. Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Der erste neue Trailer zu "Mafia: The Old Country" trügt dabei den Titel "Loyalty is Everything" und hat einen Umfang von knapp zwei Minuten. Er bietet primär optisch imposante Einblicke in die Story. Zur Atmosphäre trägt auch bei, dass die Sequenzen lediglich untertitelt sind und ansonsten im Originalton belassen wurden.

Der zweite Trailer zu "Mafia: The Old Country" ist mit ziemlich genau eineinhalb Minuten Länge etwas kürzer. Er widmet sich in erster Linie dem Kampfsystem und vermittelt somit auch ein gutes Gefühl, was wir spielerisch on dem Action-Adventure erwarten können. Kürzere Story-Sequenzen gibt es hier aber auch zu sehen.

"Mafia: The Old Country" erscheint am 8. August für PS5, Xbox Series X und den PC.