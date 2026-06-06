Mafia: The Old Country - Man of Honor angekündigt

2K hat die "Man of Honor"-Erweiterung für "Mafia: The Old Country" angekündigt. Die Handlung ist im Winter 1905 auf Sizilien angesiedelt. Enzo Favara und Cesare erhalten vom Don den Auftrag, Ennio Salieri – den zukünftigen Don der Salieri-Verbrecherfamilie – zu unterstützen. Salieri wurde aus dem Gefängnis entlassen und fordert zurück, was ihm zusteht. An seiner Seite werdet ihr tiefer in die Unterwelt des Valle Dorata gezogen, wo Loyalität auf die Probe gestellt wird und Handlungen Konsequenzen haben.

Die beiden Kapitel beleuchten Enzos Zeit als Soldato. Dabei erwarten euch neue Umgebungen, Waffen, Fahrzeuge und Amulette. Wenn ihr in der Hauptgeschichte weit genug fortgeschritten seid, könnt ihr direkt in die neuen Inhalte einsteigen oder sie als nahtlosen Teil der Kampagne spielen.

Zusätzliche Free Ride-Inhalte

Im Free Ride-Modus schliesst ihr euch mit Salieri zusammen, um durch neue Herausforderungen Geld zu verdienen. Salieri fungiert hierbei als Kontaktperson für Aktivitäten, die eure Fähigkeiten auf die Probe stellen. Zudem könnt ihr in diesem Modus neue Sammelobjekte und bisher unbekannte Orte entdecken.

"Man of Honor" erscheint am 14. August 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC.