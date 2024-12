Sehenswerter Trailer zu Mafia: The Old Country

Gegen Ende der diesjährigen Game Awards wurde auch ein neuer Trailer zu "Mafia: The Old Country" präsentiert. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns fast zwei Minuten lang frische Einblicke in "Mafia: The Old Country" geboten. Dabei bekommen wir primär atmosphärische Story-Sequenzen gezeigt. Insgesamt macht das neue Material ordentlich Lust auf mehr.

"Mafia: The Old Country" ist im Sizilien des 19. Jahrhunderts angesiedelt und thematisiert die Ursprünge des organisierten Verbrechens. Offiziell angekündigt wurde das Action-Adventure im Rahmen der gamescom Opening Night ´Live in diesem Jahr.

Ein vages Releasefenster erfahren wir am Ende auch. "Mafia: The Old Country" erscheint demnach irgendwann im Sommer 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.