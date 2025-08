Mafia: The Old Country: Ungefährer Umfang & Downloadgrösse auf PS5

Auch heute gibt es wieder frische Informationen zu "Mafia: The Old Country". Diese betreffen den ungefähren Umfang und die Downloadgrösse der PS5-Version des kommenden Action-Adventures.

So erklärt Entwickler Hangar 13, dass wir mit der Hauptgeschichte von "Mafia: The Old Country" rund zehneinhalb Stunden lang beschäftigt sein werden. Wer jedoch in dem Spiel alles sehen und entdecken möchte, sollte etwa 13 Stunden einplanen.

Zudem kennen wir jetzt auch den Downloadumfang von "Mafia: The Old Country". Demnach vermeldet PlayStation Game Size, dass wir für die PS5-Fassung des Action-Adventures genau 40,009 GB reservieren bzw. freischaufeln müssen. Die anderen Versionen dürften sich erfahrungsgemäss in einem ähnlichen Rahmen bewegen.

"Mafia: The Old Country" erscheint übermorgen für PS5, Xbox Series X und den PC.