Mafia: The Old Country bekommt Free Ride-Update

Publisher 2K und Entwickler Hangar 13 geben bekannt, dass ab heute das sogenannte "Free Ride"-Update für "Mafia: The Old Country" kostenlos verfügbar ist. Einen Trailer dazu gibt es auch zu sehen.

Das "Free Ride"-Update für "Mafia: The Old Country" fügt frische Herausforderungen, eine Fahrkamera aus der Ich-Perspektive, den Schwierigkeitsgrad "Classic" sowie einen Fotomodus hinzu. Der erweiterte Free-Ride-Modus ergänzt zudem die offene Welt um Rennen mit Autos und Pferden, zusätzliche Kampf- und Schleichherausforderungen sowie versteckte Inhalte in der Valle Dorata.

Neu sind ausserdem ein Filmfilter im Cinema-Siciliano-Modus, eine Innenansicht für Fahrzeuge und eine dezent anspruchsvollere Schwierigkeitsstufe. Schliesslich schalten wir weitere Fahrzeuge, Kleidung, Waffen und besondere Spielgegenstände frei.

"Mafia: The Old Country" erschien am 8. August für PS5, Xbox Series X und den PC.