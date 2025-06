Mafia: The Old Country: Neues Entwickler-Videotagebuch

Hangar 13 hat die neueste Folge der Entwickler-Videotagebuchreihe veröffentlicht: Breaking Omertà: "Capturing Performance."

In dieser Episode zeigen die Devs, wie sie die Besetzung von "Mafia: The Old Country" ausgewählt und die Darstellungen ins Bild gesetzt haben. Begleitet das Team dabei, wie die Darsteller und Darstellerinnen einer vollkommen neuen Reihe von Charakteren in einer fesselnden und emotionsreichen Geschichte Leben einhaucht, die bis zu den Wurzeln des organisierten Verbrechens im Siziliens der 1900 Jahre zurückreicht.

"Mafia: The Old Country" erscheint am 8. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC.