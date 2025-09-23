Weiteres Mafia-Spiel genehmigt

Mit "Mafia: The Old Country" bekam die "Mafia"-Reihe im August nach vielen Jahren einen neuen Ableger. Wie wir nun von Carina Conti, der Schauspielerin von Isabella Torrisi erfahren, hat ein nächster Teil bereits grünes Licht erhalten.

NEW Mafia Game has been greenlit by 2K Games & Take Two according to Carina Conti who played Isabella in Mafia: The Old Country. pic.twitter.com/czVI71lOns — Mafia Game Videos (@MafiaGameVideos) September 21, 2025

Die Aussage tätigte die Darstellerin in einem Twitch Livestream, wo sie Fragen der Fans beantwortete. Zu einer Frage bezüglich der Story antwortete sie, Entwicklerstudio Hangar 13 habe "die Genehmigung für eine Fortsetzung, für ein weiteres Mafia-Spiel, erhalten, was sehr aufregend ist." Sie führte fort, dass jedes Spiel zwar ein Standalone-Titel, aber auf verschiedene Weise miteinander verflochten und Teil eines Universums sei.

Ob das Spiel auch den langen Weg bis zum fertigen Produkt schafft, ist eine andere Frage, da geplante Spiele manchmal später doch abgesagt oder weit in die Zukunft verlegt werden.