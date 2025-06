Mafia: The Old Country - Breaking OmertÃ 

Hangar 13 hat Breaking Omertà: „Where It All Began“ veröffentlicht. In dieser ersten Folge unserer Entwicklertagebuch-Reihe erfährt ihr, wie Hangar 13 und ihre Partner von Stormind Games in "Mafia: The Old Country" eine atemberaubende, authentische Darstellung des Siziliens von 1900 zum Leben erweckt haben.

"Mafia: The Old Country" eine düsteren Mafia-Geschichtedie in der brutalen Unterwelt Siziliens zu Beginn des 20. Jahrhunderts spielt. Kämpft in diesem immersiven Third-Person-Action-Adventure als Enzo Favara ums Überleben und bewährt euch bei der Cosa Nostra, in einer gefährlichen und gnadenlosen Epoche.