Daniel Brühl als Superschurke

Wizards of the Coast gab die Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Daniel Brühl und RvNxMango bekannt. Anlass ist die Veröffentlichung des neuen Sets "Magic: The Gathering – Marvel Super Heroes", das Charaktere aus dem Marvel-Universum in das Sammelkartenspiel bringt.

Zentraler Bestandteil der Kampagne ist ein Video, das Berlin zum Schauplatz eines Duells zwischen Helden und Schurken macht. Am Ende des Videos werdet ihr zu einer Entscheidung gezwungen.

Darin stellt sich Daniel Brühl ein Schurken-Kartendeck zusammen. Er ist als Baron Zemo bekannt, der in dem neuen Set nun auch als Karte erscheint. RvNxMango baut auf der anderen Seite der Stadt ein Deck für die Seite des Guten. Die beiden Widersacher treffen schliesslich in der Berliner Innenstadt am Potsdamer Platz aufeinander.

"Magic: The Gathering – Marvel Super Heroes" ist ab sofort weltweit im Handel erhältlich.