Neue Infos zu MTGs Marvel Super Heroes

Kaum wurde mit Lorwyn Eclipsed ein mit Spannung erwartetes Magic-Set veröffentlicht, stehen bereits Informationen zu kommenden Erweiterungen des von Wizards of the Coast betriebenen Kartenspiels in den Startlöchern. Jüngst wurden neue Details zur nächsten Veröffentlichung des zweiten Marvel-Sets „Marvel Super Heroes“ enthüllt.

Nachdem im vergangenen Jahr mit Spider-Man der erste vollwertige Marvel-Release erschien, stehen 2026 weitere bekannte Helden auf dem Plan – allen voran die Avengers. Passend dazu präsentierte Wizards of the Coast auf der Spielwarenmesse in Nürnberg neue Informationen dazu, was Spielerinnen und Spieler Mitte des Jahres erwartet.

Neben klassischen Play- und Collector-Boostern dürfen sich Fans auch auf Jumpstart-Karten sowie vier eigenständige Commander-Decks freuen, die sich jeweils an unterschiedlichen Gruppierungen beziehungsweise Charakteren orientieren. Avengers Assemble wird von Captain America und Nick Fury angeführt, Wakanda Forever von Black Panther und Shuri, das Fantastic-Four-Deck von Marvels First Family und Doom Prevails von dem titelgebenden Dr. Doom sowie Loki.

Die Decks verfolgen dabei unterschiedliche Spielstile: Captain America setzt auf Ausrüstungen und Counter, Black Panther nutzt die Monarch-Mechanik, während die Fantastic Four auf eine Vielzahl von Noncreature-Spells vertrauen. Dr. Doom hingegen plant, seinen Gegenspielern mithilfe verschiedener Drain-Effekte nach und nach die Lebenspunkte zu entziehen.

Natürlich dürfen die obligatorischen Bundles - Standard und Gift - sowie eine Box für private Drafts nicht fehlen. Wer bislang keinerlei Berührungspunkte mit Magic: The Gathering hatte, kann sich mithilfe der Beginner Box mit den Spielregeln vertraut machen, die zuletzt auch im Rahmen des Avatar-Sets erschienen ist. Zusätzlich wartet Wizards of the Coast mit zwei sogenannten Scene Boxen auf, die jeweils die Avengers sowie eine Auswahl bekannter Marvel-Bösewichte in Szene setzen.

„Marvel Super Heroes“ soll im kommenden Juni weltweit im Handel erscheinen.