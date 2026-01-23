Magic: The Gathering Lorwyns Finsternis

Wizards of the Coast hat heute "Lorwyns Finsternis" veröffentlicht, das jüngste Set des weltweit bekannten Sammelkartenspiels "Magic: The Gathering". Darin überschreitet ihr die Grenze nach Lorwyn, dem Reich des ewigen Lichts, und stellen sich der düsteren Landschaft und wilden Magie von Schattenmoor. Sie entdecken ihr wahres Selbst im beständigen Mondlicht dieser zweigeteilten Ebene.

Jedes Licht wirft einen Schatten…

Willkommen zurück in Lorwyn-Schattenmoor, der Ebene von Licht und Schatten. Lorwyn-Schattenmoor war einst eine Welt der Gegensätze, die zwischen zwei Zuständen wechselte: Lorwyn, wo die Sonne nie vollständig untergeht, und Schattenmoor, wo der Mond unablässig durch die Kühle der Nacht wandert. Doch seit dem letzten Besuch hat sich vieles verändert. Die beiden Teile der Ebene begannen ineinander überzugehen: Der Tag floss in die Nacht und die Nacht in den Tag.

Nun sind vier Strixhaven-Erstsemester – Abigale, Kirol, Tam und Sanar – durch einen Omenpfad gestolpert und in dieser seltsamen neuen Welt gelandet. Ajani und Liliana sind ihnen dicht auf den Fersen und ermitteln die Umstände ihres Verschwindens, während der Konflikt zwischen Lorwyn und Schattenmoor weiter eskaliert. Elementare Kräfte prallen aufeinander, vertraute Gesichter tauchen auf, und das Schicksal der Ebene steht auf dem Spiel.

Neue und wiederkehrende Mechaniken

Die Rückkehr nach Lorwyn-Schattenmoor bringt neue und vertraute Spielmechaniken in die Welt und fängt so das zweigeteilte Wesen der Ebene ein.

Mechaniken