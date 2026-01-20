Wizards of the Coast hat in Zusammenarbeit mit Bethesda Softworks den "Magic: The Gathering Secret Lair x Fallout Rad Superdrop" angekündigt. Der kommende Superdrop umfasst mehrere exklusive Drops, die von ikonischen Charakteren und Momenten aus dem Fallout-Universum inspiriert sind. Ereignisse und Figuren aus den Spielen und der Amazon-Prime-TV-Serie finden ihren Platz.

Seit 1997 entführt Fallout Spieler in eine postnukleare, dystopische Welt. Mit dem "Rad Superdrop" feiert Wizards of the Coast dieses Vermächtnis sowie die aktuelle Staffel der TV-Serie und verbindet die einzigartigen Elemente des "Fallout"-Franchise mit dem Kartendesign und den Mechaniken von "Magic: The Gathering".

Zu den Highlights zählen ein Abstecher nach "New Vegas", eine Hommage an die unberechenbaren Auswirkungen von Radioaktivität sowie eine besondere Würdigung der TV-Serie mit den Charakteren Lucy, Maximus und dem Ghul. Alle drei erhalten speziell auf ihre Persönlichkeiten zugeschnittene Magic-Mechaniken.

Der Fallout Rad Superdrop

Secret Lair x Fallout: Welcome to New Vegas: Die Bombe ist gefallen, die Lichter sind an geblieben und jeder hat gelernt zu bluffen. Willkommen in der grössten Fata Morgana der Mojave, einer Stadt mit hohem Einsatz, schlechten Chancen und noch schlechterer Gesellschaft. Diese Karten vereinen den Glamour und den Schmutz, die New Vegas selbst im Staub noch zum Glänzen bringen.

Secret Lair x Fallout: Beyond Vault 33: Das Leben im Vault sollte eigentlich einfach sein, mit sauberen Böden, klaren Regeln und ohne jede Spur von Strahlung. Doch die Oberfläche hatte andere Pläne. Zum ersten Mal feiern die Überlebenden aus der Prime Video Serie "Fallout" ihr Debüt in "Magic: The Gathering" mit völlig neuen Kartendesigns. Lucy MacLean bringt ihren Optimismus mit The Golden Rule auf das Schlachtfeld, einer Fähigkeit, die einmal pro Zug erlaubt, Token gegen Kartenziehen einzutauschen. The Ghoul nährt sich vom Tod selbst, sammelt Rad-Marken, um Gegner zu millen oder direkt auszuschalten oder, wenn man es wagt, die Strahlung selbst auf sich zu nehmen, um zusätzliche Ressourcen zu gewinnen. Maximus bleibt der überzeugte Gläubige und verwandelt Schrott in Stärke, indem er Energie sammelt, um seine eigene T-60 Powerrüstung anzutreiben. Die Non-Foil-Version dieses Drops wird zu einem späteren Zeitpunkt in WPN-Stores erhältlich sein.

Secret Lair x Fallout: Greet the Dog: Ob als Freund auf vier Pfoten oder als Verteidiger gegen wilde Ghule, Dogmeat ist die grösste Hoffnung der Menschheit. Treu, furchtlos und nie ohne einen Ersatzschlüssel oder einen Snack, ist er der Begleiter, dem man durch jedes Ödland folgen würde. Eine Verbindung, die selbst das Ende der Welt überdauern kann, denn selbst nach allem hat der beste Freund des Menschen immer noch eine Streicheleinheit verdient.

Der "Secret Lair x Fallout Rad Superdrop" geht am 26. Januar um 18 Uhr deutscher Zeit in den Verkauf, solange der Vorrat reicht.