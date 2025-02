Magic: The Gathering trifft auf Final Fantasy

Am 13. Juni wird mit "Magic: The Gathering – Final Fantasy" ein legendäres Stück Spielgeschichte gefeiert. Die Reihe präsentiert ein vielschichtiges Universum mit all den kultigen Elementen, welche die Fans im Laufe der Geschichte dieser Spielereihe so liebgewonnen haben.

Freut euch auf Charaktere aus allen wichtigen "Final Fantasy"-Games, die jeweils durch die magische Linse von "Magic: The Gathering" neu interpretiert wurden.

Das Set bietet die umfangreichste Sammlung an "Final Fantasy"-Illustrationen, die je in einem einzigen Spiel vereint wurden – mit Motiven aus der gesamten Reihe. Die Magic-Kunstschaffenden haben Momente aus "Final Fantasy" in ihrem eigenen Stil neu interpretiert. Zusätzlich sind klassische "Final Fantasy"-Illustrationen auf diesen epischen Karten zu sehen.

Geschichten und Charaktere aus "Final Fantasy" werden auf Magic-Karten dargestellt, wobei die Kultfiguren der Reihe auf über 100 legendären Kreaturenkarten im gesamten Set zu finden sind. Die Designer haben 55 dieser legendären Kreaturen auf Charakterkarten ohne Rand verewigt, um den atemberaubenden Stil von "Final Fantasy" voll zur Geltung zu bringen.