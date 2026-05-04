Magical Blush: Releasefenster für die PC-Version

Publisher Dangen Entertainment und Entwickler Alkacer Game Studio haben ein Releasefenster für die PC-Fassung von "Magical Blush" verkündet. Einen neuen Gameplay-Trailer zeigte man simultan auch.

Demnach wird "Magical Blush" irgendwann im Laufe des Sommers für den PC veröffentlicht. Zu einem späteren Zeitpunkt wird auch die Konsolenwelt mit dem Action-Adventure aus der Top-Down-Perspektive versorgt. Als Plattformen werden PSD5, Xbox Series X, Switch und Switch 2 angegeben.

Einen neuen Gameplay-Trailer zu "Magical Blush" gibt es schon jetzt zu sehen. Darin werden über eine Minute lang unter anderem die Metroidvania-Einflüsse des Spiels hervorgehoben.

"Magical Blush" war im Oktober 2025 angekündigt worden.