Magical Drop VI auch für PlayStation & Xbox

Angekündigt sind die Umsetzungen von "Magical Drop VI" für PlayStation und Xbox ja schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Jetzt gibt es aber endlich einen konkreten Releasetermin dafür.

Demnach ist "Magical Drop VI" ab 14. Juni auch für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erhältlich. Für Switch und PC ist das flotte Knobelspiel ja bereits seit dem 25. April 2023 verfügbar.

In "Magical Drop VI" folgen wir der Story, kämpfen gegen schräge Gegner, stellen neue Rekorde auf, lösen Rätsel, treten im lokalen Multiplayer gegen Freunde und Familie an oder nehmen es online mit Spielern aus der ganzen Welt auf. Für genügend Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Magical Drop VI" war im September 2022 vorgestellt worden.