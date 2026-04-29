Magin: The Rat Project Stories: Der Launch-Trailer

Das sind spannende Neuigkeiten für Fans von düsteren RPGs: "Magin: The Rat Project Stories" im Launch-Trailer.

Die Kombination aus Point-and-Click-Adventure und Kartenkämpfen ist recht mutig. Da du zwei Charaktere mit unterschiedlichen Sichtweisen steuerst, verspricht die Story eine emotionale Tiefe, die über das blosse Ausspielen von Karten hinausgeht. Vor allem das System der "Essenz" – die psychische Belastung der Magins – dient als spannendes Risiko-Belohnungs-Element.

Da das Spiel heute veröffentlicht wird, ist die Demo die perfekte "Probefahrt". Wenn dir das Ressourcen-Management der Emotionen gefällt (wo deine psychische Verfassung bestimmt, welche Karten du spielen kannst), dann wird dich das Hauptspiel mit seinen verzweigten Story-Pfaden und zwei unterschiedlichen Protagonisten sicher fesseln.