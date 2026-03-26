Magin: The Rat Project Stories angekündigt

"Magin: The Rat Project Stories" erzählt die Geschichte zweier Figuren: Elester und Tolen. Beide sind Magins, also Medien der Essenz, und damit mit Zauberkräften ausgestattet. Obwohl sie nur wenig gemeinsam haben, verbindet sie ein Schicksal, von dem keiner der beiden etwas ahnt. Die fesselnde Handlung ist geprägt von schwierigen Entscheidungen und mehreren möglichen Enden.

Die Welt von Magin ist ebenso reichhaltig wie geheimnisvoll – voller vielschichtiger Charaktere, atmosphärischer Schauplätze und schrecklicher Kreaturen. Sie befindet sich an einem historischen Wendepunkt, an dem mittelalterliche Kultur auf die Erfindung industrieller, von Magie angetriebener Maschinen trifft – und auf die Kräfte, die versuchen, diese zu kontrollieren.

In "Magin: The Rat Project Stories" baut und entwickelt ihr eure Decks weiter und bewegt euch durch eine verzweigende Geschichte mit atmosphärischen Schauplätzen, ungewöhnlichen Charakteren und einer vielschichtigen Hintergrundgeschichte rund um die geheimnisvolle "Essenz".

"Magin: The Rat Project Stories" erscheint am 29. April 2026 für PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch und PC.