MainFrames: Demo nächste Woche

Der Plattformer "MainFrames" wird euch mit seiner ersten spielbaren Demo von Publisher The Arcade Crew und Entwickler Assoupi, die nächste Woche während des Steam Next Fests (14. bis 21. Oktober), in Atem halten. Dieser rasante Plattformer mit leichten Puzzle-Elementen fährt für den PC und die Nintendo Switch-Geräte Anfang 2025 hoch.

Der heutige Demo-Trailer zeigt die bezaubernde, aber herausfordernde digitale Welt von "MainFrames". Seht, wie unser Held Floppy durch Programmfenster saust und an Desktop-Symbolen abprallt, um sich einen Weg durch das exzentrische Computernetzwerk zu bahnen. Floppy ist ein Programm auf der Suche nach seinem Sinn, das entschlossen ist, seine unbekannten Ursprünge zu enthüllen und seine wahre Funktion freizuschalten. Überquellend von Charme ist Floppys Abenteuer eine übertaktete Fahrt, die du dir nicht entgehen lassen solltest.