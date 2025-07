Majjam - Ein Spiel in dem Musik das Gameplay bestimmt

Der Rhythmus der Welt erwacht in "Majjam", dem Erstlingsprojekt des kürzlich angekündigten Studios Opus Major: einem Multiplayer-Abenteuerspiel, in dem Musik das Gameplay bestimmt, von Bewegung und Kampf bis hin zu Erkundung und Interaktion.

Von einem Team erfahrener Entwickler erstellt, ist "Majjam" ein Koop-Abenteuer, inspiriert von der gemeinschaftlichen Kreativität einer Live-Jam-Session. Ihr könnt euer eigenes ausdrucksstarkes Arsenal an Melodien, Rhythmen und Harmonien aufbauen, um eine lebendige und sich ständig weiterentwickelnde Welt zu erkunden und zu retten. Mit Musik im Mittelpunkt bietet "Majjam" ein immersives soziales Erlebnis, das die verbindende Kraft von Videospielen und Musik feiert.

In der lebhaften Welt von "Majjam" interagiert ihr fast ausschliesslich durch Rhythmus und Melodien miteinander und mit eurer Umgebung. Musik ist die Lebenskraft dieser Welt – eine nährende Energie, die alles zusammenhält und die einzige Verteidigung gegen eine verderbliche Präsenz namens Kodé darstellt: eine dunkle und vordringende Präsenz, die Nebelfluten aussendet, wo Tod und Stille herrschen.

Ihr nutzt musikalische Energie, indem ihr jammtt. Dabei kombiniert ihr die einzigartigen Fähigkeiten eures Charakters und eurer Instrumente zusammen mit euren Verbündeten, um Feinde zu besiegen, Rätsel zu lösen und die Welt um euch herum neu zu gestalten.

Die spezielle Jam-Fähigkeit jedes Charakters wird durch ein System musikalischer Fähigkeiten unterstützt und erweitert, die ihr im Laufe des Spiels freischalten, sammeln und speichern könnt. Jede Fähigkeit besitzt eine spezifische musikalische Kraft, die eure Fertigkeiten und eure Beziehung zur Welt weiter vertieft.

Anlässlich der Ankündigung äusserten sich die Gründer von Opus Major, Pierre-Armand Nicq und Jean-Nicolas Vernin, folgendermassen:

"Der Traum unseres Teams ist es, die Welt zusammen jammen zu lassen. In der Musik ist ein Jam ein schwebender Moment – eine geteilte Energie zwischen Freunden, Fremden und anderen leidenschaftlichen Seelen, die einfach zufällig da sind. Ihr kennt euch vielleicht nicht, aber für ein paar magische, spontane Momente stimmt ihr zusammen. Es ist derselbe Funke, den ihr manchmal in einem Multiplayer-Spiel spürt. Unser Traum ist es, all diese freudigen Momente in einem einzigen, gemeinsamen Erlebnis zusammenzuführen."