Majogami: Demo für Switch & Switch 2 verfügbar

Inti Creates weist darauf hin, dass eine spielbare Demo von "Majogami" für Switch und Switch 2 erschienen ist. Einen Trailer dazu bekommen wir ebenfalls gezeigt.

Hier stimmt man uns fast vier Minuten lang auf die Demo von "Majogami" für Switch und Switch 2 ein. Dabei widmet man sich etwa den einzelnen Charakteren und zeigt später natürlich auch Gameplay-Impressionen aus dem spielbaren Appetithappen. Unklar ist noch, ob wir den darin erzielten Fortschritt auch in die Vollversion übernehmen können.

In der Demo von "Majogami" übernehmen wir die Rolle der Hexe Shiroha und ihres Katanas Kamikiri. Im späteren Verlauf schalten wir auch ihre erste Transformation frei.

"Majogami" erscheint am 30. Oktober für Switch und Switch 2. Die PC-Umsetzung folgt später.