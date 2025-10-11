Majogami: PC-Termin bekannt

Der Release-Termin von "Majogami" für Switch und die Nachfolgekonsole war bekannt, der Termin für den PC blieb aber noch offen. Wie wir nun wissen, erscheint der 2D-Platformer am selben Tag wie Nintendos Konsolen, nämlich am 30. Oktober. Vorbestellern ist zusätzlich zu dem Action-Abenteuer noch das digitale "Majogami – Director's Selection Album“ vergönnt.

Über Majogami

Papercraft-Charakter-Action!

"In diesem neuen 2D-Platformer mit Abenteuer-Action schneidest du dir den Weg durch eine finstere Papercraft-Welt.

Majogami – die Geschichte eines Mädchens, das Götter zerschneidet wie Papier.

Features

Kompletter Story-Modus. Schneide dich durch über 35 Stufen voller Action!

Umfassende, vielfältige Charakterbesetzung mit kompletter japanischer Synchronisierung – insgesamt über 8 Stunden Dialog!

Wähle zwischen 7 verschiedenen Kampfformen, um dich an die Action anzupassen und dir Vorteile im Kampf zu sichern!

Passe dein Gameplay mit 20 magischen Gegenständen an, die du finden, kaufen und einsetzen kannst!

Schalte mit besonderen Schriftrollen neue Fähigkeiten und Kampftechniken frei!

Stelle dich 13 einzigartigen Bosskämpfen mit packend finsteren Designs!

Hinterlasse dein Zeichen auf den Online-Bestenlisten bei über 30 Herausforderungsmissionen – nach Veröffentlichung folgen noch mehr!

Protagonistin in Majogami ist Shiroha, eine junge Frau, die ihr Gedächtnis verloren hat. Sie wird von ihrem Vater Shiori begleitet, der in Papier verwandelt wurde. In diesem 2D-Platformer mit Charakter-Action reist Shiroha mit ihrem Katana „Kamikiri“ in der Hand durch eine bizarre Welt voller Schrecken, die sie zerschneiden muss.

Du steuerst Shiroha. Deren Setsuna-Fähigkeit erlaubt ihr besondere Bewegungsfreiheit und rasante Angriffe, um ihre Gegner zu überwältigen.

Unterwegs sammelt sie Recartes – Karten, die ihre Erinnerungen tragen – und muss gegen diverse Majogami antreten, göttliche „Kunsthexen“, welche die Welt beherrschen.

Diese Majogami mit ihren bösen Herzen und ihrer mächtigen Magie stellen sich Shiroha in den Weg, als sie versucht, aus deren Domäne zu entkommen. Shiroha kann allerdings nicht nur auf ihren Setsuna-Angriff zurückgreifen, sondern auch auf die Verteidigungssiegel ihres Vaters und auf die Macht der Astrale, denen sie begegnet. Dies sind Wächter, die ihr ermöglichen, neue Kampfgestalten anzunehmen.

Ihre Siege über die Majogami erlauben Shiroha, nach und nach die Erinnerung an ihr Leben und das ihres Vaters zurückzugewinnen, ihre Bindungen zu vertiefen und ihre Geschichte zu entschleiern.

Erlebe eine berührende Familiengeschichte und Shirohas Entschlossenheit, diese verdrehte Welt hinter sich zu lassen.

Kämpfe dich durch eine seltsame, einzigartige Welt

Das brandneue Setting von Yuji Natsume, Art Director bei INTI CREATES („Bloodstained: Curse of the Moon“, „Blaster Master Zero“), kombiniert Papercraft und düstere Grafiken beim Design der Welt und der Charaktere des Spiels.

Geniesse diese packende Welt und die üppigen Grafiken, während du dich ins rasante Platforming-Gameplay stürzt.

Nutze per Knopfdruck Setsuna, um dich furchtlos auf mächtige Gegner zu stürzen und sie im Handumdrehen zu zerschlitzen. Doch Setsuna ist mehr als nur ein Angriff: Du kannst dich in Bereiche begeben, die dir sonst nicht zugänglich wären, und Angriffen ausweichen, sofern dein Timing stimmt.

Du wirst Setsuna meistern müssen, um die Kunsthexen zu besiegen, die sich dir in den Weg stellen – jede mit einem einzigartigen, bezaubernden Design. Sie werden von ihren Obsessionen verzehrt und machen Shiroha den Kampf nicht leicht. Ihre Künste sorgen für bildschirmfüllende Animationen.

Mitwirkende:

Shiroha – Miyu Tomita; Shiori – Kenji Hamada

Erzählerin – Masako Nozawa

Weitere: Fairouz Ai, Riho Sugiyama, Saki Miyashita, Arisa Aihara, Sayaka Kaminaga, Emiri Suyama, Sarah Emi Bridcutt, Nozomi Furuki, Mai Nishikawa, Hiroto Akiya, Sho Karino, Ayaka Ohnishi, Shiori Izawa."