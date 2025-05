Mamorukun ReCurse! angekündigt

City Connection und Clear River Games haben "Mamorukun ReCurse!" vorgestellt. Einen ersten Trailer bekommen wir gleichzeitig auch gezeigt.

Hier gibt es "Mamorukun ReCurse!" 46 Sekunden lang in seiner ganzen Pracht zu sehen. Dabei bekommen wir die Charaktere präsentiert und flottes Gameplay aus dem Shoot'em-Up demonstriert.

"Mamorukun ReCurse!" bringt den Arcade-Shooter "Mamorukun Curse!" aus dem Jahr 2008 in überarbeiteter Form auf moderne Systeme zurück. Entwickelt von G.rev und neu aufgelegt von TAKE x OFF, kombiniert der vertikal scrollende Bullet-Hell-Titel jetzt eine zeitgemässe Twin-Stick-Steuerung mit dem klassischen Layout und unterstützt simultan erstmals Breitbildformate.

"Mamorukun ReCurse!" erscheint noch in diesem Jahr für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.