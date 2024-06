Developer Deep Dive zu Mandragora

Das vom Entwicklerstudio Primal Game Studio entwickelte "Mandragora" hat auf der Future Games Show des Summer Game Fests neues Bewegtbild bekommen. Wir erfahren, dass das 2.5D Sidescroll-Action RPG nicht mehr Marvelous Europe als Publisher im Rücken hat, sondern unter dem Publishing-Label Knights Peak erscheint. Dieses haben wir uns näher angeschaut und an dieser Stelle für GAMES.CH-Plus-Leser vorgestellt. Nach wie vor wird ein Release im 2024 für "Mandragora" angepeilt und zwar für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC.

Über Mandragora

"Die Menschheit hat die Welt den Monstern ausgeliefert. Die Leute von Faelduum verstecken sich hinter Ziegelmauern und Palisaden der Unwissenheit, die von ihren Anführern errichtet wurden. Freude und Glück sind begehrte Juwelen ausserhalb der Reichweite der Massen. Das ist nicht die Welt, die dir versprochen wurde. Reise bei Nacht und erobere sie zurück.

Reise durch eine Welt im Niedergang, die langsam den schädlichen Auswirkungen der Entropie zum Opfer fällt. Kämpfe gegen boshafte Feinde, besiege einzigartige, tödliche Boss, lerne neue Verbündete, Feinde und alles dazwischen kennen und triff moralisch schwierige Entscheidungen. Viele Wege sind es wert, bewandert zu werden. Wähle deinen.

EINZIGARTIGER SOULSLIKE-SIDE-SCROLLER

Erfreue dich an einer seltenen Kombination aus Side-Scroller 2,5D-Levels und fähigkeitsbasierten Kämpfen, die Bestrafung und Belohnung gleichermassen brutal austeilen. Vom grinsenden Pfleger bis zu den Vampiren von Braer Island stellst du dich rücksichtslosen Feinden und einzigartig schrecklichen Bossen, die alles von dir fordern werden.

STÜRZE DICH IN EINE DUNKLE FANTASIEWELT

Verliere dich in einer reichen und atmosphärischen Welt, die durch eine zeitlose künstlerische Leitung und die episch verdrehte Musik von Christos Antoniou zum Leben erweckt wird. Entdecke jedes Detail bei der Erkundung von Metroidvania, reisse bröckelnde Mauern ein, nutze neue Fähigkeiten wie den Bodenschlag und erklimme Gebäude mit deinem Enterhaken.

EINE VERZWEIGTE GESCHICHTE VERLORENER MENSCHHEIT

Erhalte die legendäre Hexenlaterne und betrete das dunkle Reich der Entropie durch Risse im Gewebe der Realität. Triff verheerende Entscheidungen in der finsteren und fesselnden Geschichte von Brian Mitsoda, dem Autor von Vampire: The Masquerade – Bloodlines.

ERKÄMPFE DIR DEINEN WEG

Von der Vorhut bis zum Häretiker kannst du eine von mehreren einzigartigen Klassen meistern und deine Fähigkeiten und Kräfte mithilfe eines tiefen und befriedigenden Charakterentwicklungssystems anpassen. Finde Handwerker, die sich deiner Karawane anschliessen und neue Upgrades freischalten und stelle mächtige Waffen, Rüstungen und Schmuckstücke her, damit du weniger oft stirbst und schneller tötest. Und wenn alles gesagt und getan ist, starte mit neuen Schwierigkeitsstufen im New Game Plus stärker und klüger von vorne."