Mandragora erscheint im September für die Switch

Publisher Knights Peak kündigt die Veröffentlichung von "Mandragora: Whispers of the Witch Tree" für Nintendo Switch am 4. resp. 5. September 2025 an. Inquisitoren, die sich noch nicht für das Spiel entschieden haben, können jetzt eine aktualisierte Demoversion auf den bereits verfügbaren Plattformen herunterladen.

Seit der Veröffentlichung von "Mandragora: Whispers of the Witch Tree" wurden die tiefgreifenden RPG-Mechaniken, die herausfordernden Kämpfe und die storybasierte Erkundung kontinuierlich verbessert. Dank des Spieler-Feedbacks wurde das Spielerlebnis auf die Wünsche der Community zugeschnitten und um Funktionen wie den New Game+-Modus erweitert. All dies wird natürlich auch für Nintendo Switch verfügbar sein und kann in begrenztem Umfang in der aktualisierten Demo für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erlebt werden.

"Mandragora: Whispers of the Witch Tree" erscheint am 4. September 2025 digital und am 5. September physisch für Nintendo Switch sowohl als Standard Edition als auch als Deluxe Edition. Das Action-RPG ist bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox Series X|S erhältlich.