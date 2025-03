Mandragora: Whispers of the Witch Tree - Neuer Trailer

Publisher Knights Peak und Entwickler Primal Game Studio haben während des Future Games Show Spring Showcase einen packenden neuen Trailer für ihr kommendes Dark-Fantasy-Action-RPG "Mandragora: Whispers of the Witch Tree" veröffentlicht.

Der neueste Trailer bietet Spielern einen tieferen Einblick in die beeindruckende, handgemalte 2,5D-Welt des Spiels und betont die atmosphärischen Schauplätze, die intensiven Kampfmechaniken und die komplexe Charakterentwicklung. "Mandragora: Whispers of the Witch Tree" entführt Spieler in ein Reich, das von Entropie zerstört wird und in dem die Menschheit gegen monströse Kreaturen und verzerrte Schrecken ums Überleben kämpft. Das Spiel verbindet Elemente von Souls-Kämpfen und Metroidvania-Erkundung und bietet so ein herausforderndes, aber lohnendes Erlebnis.

"Mandragora: Whispers of the Witch Tree" erscheint am 17. April 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.