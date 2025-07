Mandragora erhält New Game+

Knights Peak und Primal Game Studio veröffentlichen heute das Update 1.6 für "Mandragora: Whispers of the Witch Tree". Dabei handelt es sich um eines der umfangreichsten Inhalts- und Balance-Updates, das den Wiederspielwert mit New Game+ erhöht und Quality-of-Life- sowie umfangreiche Verbesserungen an Gameplay, Benutzeroberfläche und Grafik vornimmt.

Laufende Updates nach dem Launch sind ein Eckpfeiler der auf die Community ausgerichteten Spielentwicklung von Primal, die es den Teams ermöglicht, das Erlebnis in direkter Reaktion auf das Feedback der Spieler zu verfeinern, auszugleichen und zu erweitern. Die engagierte "Mandragora"-Community hat bei der Gestaltung jedes Updates eine wichtige Rolle gespielt, und sowohl Primal Game Studio als auch Knights Peak halten an diesem gemeinschaftlichen Ansatz fest.

Highlights von Update 1.6: