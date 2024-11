Mandragora hat ein PC-Release-Termin

"Mandragora", der Dark-Fantasy-Action-RPG-Side-Scroller mit Souls- und "Metroidvania"-Wurzeln von Knights Peak und Primal Game Studio, erscheint am 17. April 2025. Vorbestellungen sind ab sofort auf Steam und dem Epic Games Store möglich. Abenteurer können sich auf exklusive Inhalte freuen und haben die Möglichkeit, in zwei PC-Preview-Phasen schon vor der offiziellen Veröffentlichung in die düstere Fantasy-Welt einzutauchen.

In "Mandragora" hat die Menschheit die Welt den Monstern überlassen. Die Menschen von Faelduum verstecken sich hinter Mauern aus Ziegelsteinen und Palisaden aus Unwissenheit, die von ihren Anführern errichtet wurden. Ihr reist durch eine Welt im Niedergang, die langsam den schädlichen Auswirkungen der Entropie erliegt. Ihr werdet gegen bösartige Kreaturen kämpfen, alptraumhafte Bosse herausfordern, neue Verbündete und Feinde treffen und harte moralische Entscheidungen treffen müssen.