Mandragora - Neues Video

Knights Peak und Primal Game Studio haben einen neuen Trailer veröffentlicht, der die Entwicklung von "Mandragora: Whispers of the Witch Tree" seit dem Launch zeigt. Das Video hebt die wichtigsten Verbesserungen hervor, darunter neue Gebiete, die es zu erforschen gilt, sowie Quality-of-Life-Verbesserungen und Anpassungen der Spielbalance, die das anhaltende Engagement des Studios für den Support nach der Veröffentlichung demonstrieren.

Die engagierte "Mandragora"-Community hat bei der Gestaltung jedes Patches eine wichtige Rolle gespielt, und sowohl Primal Game Studio als auch Knights Peak halten an diesem gemeinschaftlichen Ansatz fest. In Zukunft können sich die Spieler auf den mit Spannung erwarteten New Game+ Modus freuen, der im Juli erscheinen soll!

"Mandragora: Whispers of the Witch Tree", inklusive Update 1.5, ist digital für PS5, Xbox Series X/S und PC erhältlich.