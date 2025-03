Mandragora: Whispers of the Witch Tree: Demo veröffenlticht

Primal Game Studio und Knights Peak kündigen die Veröffentlichung einer brandneuen Video-Reihe an, in der die wichtigsten Features des kommenden Dark-Fantasy-Action-RPGs "Mandragora: Whispers of the Witch Tree" vorgestellt werden.

Das erste Video widmet sich dem Ausrüstungsfortschrittssystem und bietet einen detaillierten Einblick, wie sich die Ausrüstung im Laufe des Spiels weiterentwickelt. Jede Woche wird ein neues Video veröffentlicht, das zentrale Gameplay-Elemente wie die Fähigkeiten-Entwicklung, Charakterklassen, Crafting und Schadensarten beleuchtet.

Noch vor der offiziellen Veröffentlichung haben Spieler die Möglichkeit, "Mandragora: Whispers of the Witch Tree" selbst auszuprobieren. Die öffentliche Demo, die einen ersten Einblick in die atmosphärische Welt, das strategische Kampfsystem und die tiefgehenden RPG-Mechaniken des Spiels bietet. Die PlayStation-Version folgt in der nächsten Woche.

"Mandragora: Whispers of the Witch Tree" erscheint am 17. April 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.