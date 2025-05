Mandragora: Whispers of the Witch Tree: Update 1.5

Update 1.5 für "Mandragora: Whispers of the Witch Tree" ist ab sofort verfügbar. Damit erhält das Action-RPG eine Vielzahl neuer Inhalte, Entropie-Überarbeitungen sowie Bugfixes und auf Spielerfeedback basierende Quality-of-Life-Verbesserungen.

Die Entwickler hoffen, dass die Fans Gefallen an den zahlreichen Neuerungen finden – darunter neue Runensteine zum Zaubern, das Setzen von zusätzlichen Markierungen auf der Karte, ein neuer kleiner Bonusbereich im Schloss Braer mit einer wertvollen Belohnung sowie erweiterte Optionen bei der Charakteranpassung zu Beginn des Spiels.

Mehr Verbesserungen sind in Arbeit, um das Spielerlebnis noch weiter zu optimieren. Es lohnt sich also, Ausschau nach den kommenden Updates zu halten! In der Zwischenzeit möchte sich das Entwicklerteam erneut herzlich bei der Community für die tolle Unterstützung bislang bedanken.