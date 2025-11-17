Maneater kommt auch für iOS & Android

Entwickler und Publisher Tripwire Interactive hat "Maneater" auch für iOS und Android in Aussicht gestellt. Wir haben alle Informationen dazu für euch zusammengestellt.

Einen Releasetermin für die Mobile-Umsetzungen von "Maneater" nennt man leider noch nicht. Wir erfahren diesbezüglich lediglich, dass es schon bald soweit sein soll.

Einen ersten Teaser-Trailer zu "Maneater" für iOS und Android bekommen wir aber jetzt schonmal zu sehen. Darin stimmt man uns 30 Sekunden lang auf die Portierungen ein. Dabei wird ein kurzweiliger Mix aus Gameplay, Zwischensequenzen und dem Interface geboten.

"Maneater" erschien am 22. Mai 2020 für PS4, Xbox One und den PC. PS5 und Xbox Series X wurden zu deren jeweiligem Launch bedient, also hierzulande am 10. und 19. November 2020. Die Switch-Fassung folgte schliesslich am 25. Mai 2021.