Manic Mechanics: Bald auch für PlayStation, Xbox und PC

4J Studios, bekannt für die Konsolen-Umsetzungen von "Minecraft"sowie diversen Titeln von Bethesda Studios, schicken sich an ihren ersten eigenen Titel “Manic Mechanics” am 7. März 2024 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S zu veröffentlichen. Das Couch-Koop-Chaos mit Werkstatt-Kniff ist bereits seit Juli 2023 für die Nintendo Switch verfügbar.

4J Studios haben den grössten Wunsch ihrer Community erfüllt und den kooperativen Schrauberspass um einige oft geforderte Features erweitert. Die grösste Neuerung bildet der neue “Versus”-Modus für alle, die nicht nur gemeinsam, sondern auch gegeneinander schrauben wollen. Zu dieser neuen Zerreissprobe für Freundschaften gesellen sich weitere Erweiterungen hinzu - darunter eine komplett neue Nachbarschaft, neue Charaktere und ein paar abgedrehte Twists für die beliebtesten Level des Spiels.

"Als Manic Mechanics auf der Switch erschien, wurden uns vor allem zwei Fragen gestellt: ‘Wird es auf andere Plattformen kommen?’ und ‘Könnt ihr einen kompetitiven Modus einbauen?’ Ich freue mich, dass ich jetzt beide Fragen mit ‘Ja!’ beantworten kann. Die neuen Features haben ein tolles Spiel noch besser gemacht und ich freue mich sehr, dass es jetzt für das grösstmögliche Publikum verfügbar sein wird.”

Chris van der Kuyl. Mitbegründer von 4J Studios

"Manic Mechanics" wird ab dem 7. März 2024 im PlayStation Store, Xbox Store und auf Steam verfügbar sein. Gleichzeitig erhält die Switch-Version neue Spielmodi und Inhalte, die für alle, die das Spiel bereits besitzen, durch ein kostenfreies Update hinzugefügt werden.