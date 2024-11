Manor Lords: Ausblick auf den nächsten Patch

Entwickler Slavic Magic hat einen Ausblick auf den nächsten Patch für "Manor Lords" gegeben. Einen konkreten Termin für diesen gibt es aber leider noch nicht.

Demnach wird der nächste Patch für "Manor Lords" unter anderem weitere Karten und Gebäude ergänzen. Ausserdem werden natürlich an vielen Stellen Optimierungen vorgenommen und Bugs beseitigt. Generell werde dabei auch das Feedback der Community berücksichtigt, so Slavic Magic.

Bei "Manor Lords" handelt es sich um ein Strategiespiel im mittelalterlichen Stil mit detailliertem Städtebaufunktionen, gross angelegten taktischen Schlachten und komplexen wirtschaftlichen sowie sozialen Simulationen. Für genügend Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Manor Lords" startete am 26. April auf Xbox One, Xbox Series X dem PC in den Early Access.