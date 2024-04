Manor Lords: Publisher verteidigt sich

"Manor Lords" startet heute auf dem PC in den Early Access, aber ein Verkaufspreis dafür ist bisher noch nicht bekannt. Dies führte zu Kritik. Nun hat sich der Publisher zu Wort gemeldet.

So erklärt Tim Bender, CEO von Publisher Hooded Horse, in einem ausführlichen Statement bei Reddit, dass man die Preisstruktur von "Manor Lords" erst so spät verkündet, weil regional unterschiedliche Summen dafür verlangt werden. Es sei definitiv nicht die Absicht, den letzten Dollar aus den Spielern herauszuquetschen. Ausserdem möchte man verhindern, dass Läden mit angeblichen Vorbesteller-Keys ein grosses Geschäft machen. Besagte Vorbesteller-Keys würde es nämlich schlicht nicht geben.

Bei "Manor Lords" handelt es sich um ein Strategiespiel im mittelalterlichen Stil mit detailliertem Städtebaufunktionen, gross angelegten taktischen Schlachten und komplexen wirtschaftlichen sowie sozialen Simulationen. Für genügend Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Manor Lords" ist ausserdem für Xbox One und Xbox Series X in Entwicklung.