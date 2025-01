Manor Lords: Viertes grosses Update verfügbar

Entwickler Slavic Magic hat mittlerweile das vierte grosse Update für "Manor Lords" veröffentlicht. Was sich damit ändert, erfahren wir gleichzeitig auch.

Demnach bringt das jüngste Update für "Manor Lords" unter anderem Brücken und Flüsse mit sich. An diverse experimentelle Änderungen, Optimierungen und die Beseitigung von Bugs wurde selbstverständlich ebenfalls gedacht. Sämtliche Änderungen können wir an dieser Stelle nachlesen.

Bei "Manor Lords" handelt es sich um ein Strategiespiel im mittelalterlichen Stil mit detailliertem Städtebaufunktionen, gross angelegten taktischen Schlachten und komplexen wirtschaftlichen sowie sozialen Simulationen. Für genügend Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Manor Lords" startete am 26. April 2024 auf Xbox One, Xbox Series X dem PC in den Early Access.