Weiterer Patch für Manor Lords verfügbar

Entwickler Slavic Magic hat einen neuen Patch für "Manor Lords" veröffentlicht. Gleichzeitig wird auch verraten, was sich dadurch verändert.

So spricht Slavic Magic davon, dass der jüngste Patch für "Manor Lords" hauptsächlich experimentelle Änderungen vornimmt. Diese betreffen etwa die Spielbalance. Bugs werden ebenfalls beseitigt. Wer sich für alle Details dazu interessiert, wird in den englischen Patchnotes fündig.

Bei "Manor Lords" handelt es sich um ein Strategiespiel im mittelalterlichen Stil mit detailliertem Städtebaufunktionen, gross angelegten taktischen Schlachten und komplexen wirtschaftlichen sowie sozialen Simulationen. Für genügend Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Manor Lords" startete am 26. April auf dem PC in den Early Access. Zudem sind Portierungen für Xbox One und Xbox Series X in Entwicklung.