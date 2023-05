Maquette für Switch terminiert

Annapurna Interactive hat einen konkreten Releasetermin für die schon länger in Aussicht gestellte Switch-Portierung von "Maquette" genannt. Lange müssen wir nicht mehr darauf warten.

Demnach ist "Maquette" am 25. Mai auch für Switch erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die Terminierung.

"Maquette" ist ein rekursives Puzzlespiel aus der Ich-Perspektive, das dich in eine Welt entführt, in der jedes Gebäude, jede Pflanze und jeder Gegenstand winzig klein und unglaublich gross sind. "Maquette" macht das möglich, indem es die Welt rekursiv in sich selbst auf eine MC Escher-ische Art und Weise verdreht.

"Maquette" erschien bereitam 2. März 2021 für PS4, PS5 und PC.