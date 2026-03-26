Marathon: Analyst schätzt Verkäufe & Spielerzahlen

Rhys Elliott, Head of Market Analysis bei Alinea Analytics, hat erste Schätzungen zu den Verkaufszahlen und der Spielerbasis von "Marathon" veröffentlicht. Demnach scheint der Extraction-Shooter sein Publikum gefunden zu haben.

So geht Elliott davon aus, dass bisher etwa 1,2 Millionen Einheiten von "Marathon" verkauft werden konnten. Dies sorgte für Einnahmen von rund 55 Millionen Dollar, wobei Mikrotransaktionen hier nicht bedacht sind. Knapp 70 Prozent der Absätze wurden dabei mit der PC-Version gemacht während PS5 und Xbox Series X auf 19 bzw. elf Prozent kommen. Bungie hat sich bisher nicht dazu geäussert.

Erst letzte Woche war damit begonnen worden einen zeitlich begrenzten Dual-Modus in "Marathon" zu testen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marathon" ist seit 5. März für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.